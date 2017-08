POL-UL: (BC) Ummendorf - Lauge verursacht Straßensperrung / Am Montagabend warf in Ummendorf ein Unbekannter eine Flasche mit Lauge vor ein fahrendes Auto.

Ulm (ots) - Gegen 19.30 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf der Biberacher Straße unterwegs in Richtung Eberhardzell. Im Bereich einer Bushaltestelle warf plötzlich ein Unbekannter eine Flasche vor sein Auto. Die Flasche platzte. Deren Inhalt verteilte sich auf dem Auto und der Straße. Der Täter und zwei weitere unbekannte Männer ergriffen daraufhin die Flucht. Schnell stellte sich heraus, dass die Flüssigkeit ätzend war. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn. Die Straße musste für die Zeit der Reinigungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Polizei in Biberach (Rufnummer: 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Biberach zu melden.

Sascha Kerner, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

++++++1507258

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell