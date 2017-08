POL-UL: (UL) Dietenheim - Arglosigkeit ausgenutzt / Am Montag erhielten die Inhaber eines Geschäfts in Dietenheim ungebetenen Besuch.

Ulm (ots) - Gegen 13.30 Uhr ging die Betreiberin eines Geschäfts in der Kirchstraße kurz außer Haus. Dafür lehnte sie die Türe an. Das nutzte ein Täter und gelangte so in das Haus. Aus einem Büro stahl der Täter Geld. Eine Zeugin beobachteten den Mann, als er das Haus verließ. Als diese den Mann zur Rede stellen wollten, flüchtete der Unbekannte in Richtung Hauptstraße. Der Täter ist schätzungsweise 25 Jahre alt, 175 cm groß und schlank. Er trug einen Dreitagebart, eine Jeans und ein kariertes Hemd. Der Polizeiposten Dietenheim (Rufnummer: 07347/9588070) hat die Ermittlungen aufgenommen.

