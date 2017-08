POL-UL: (UL) Ulm - Auffahrunfall mit Verletztem / Am Montagnachmittag verletzte sich ein 39-Jähriger bei einem Unfall in Ulm leicht.

Ulm (ots) - Ein 20-Jähriger war mit seinem Ford gegen 19.30 Uhr auf dem Hindenburgring unterwegs. Anschließend wollte er in den Blaubeurer Ring einfahren. Aus Unachtsamkeit fuhr der 20-Jährige auf einen Volkswagen auf. Dabei wurde der 39-jährige Fahrer des Volkswagens leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Die Feuerwehr beseitigte die Unfallspuren. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf 8.000 Euro.

