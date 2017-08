POL-UL: (BC) Laupheim - Autos zerkratzt / Am Wochenende beschädigten Unbekannte zwei Autos in Laupheim.

Ulm (ots) - Die Unbekannten zerkratzten das Glas an der Fahrertüre eines Ford im Parkweg. Das Auto war am Sonntag zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr dort abgestellt. Die Polizei schätzt den Schaden am Ford auf 1.000 Euro. Bereits am Samstag beschädigten Unbekannte einen Nissan, der im Parkweg abgestellt war. Dabei richteten die Unbekannten einen Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro an. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

