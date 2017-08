POL-UL: (BC) Biberach - Zeitungen angezündet / Unbekannte zündeten am frühen Dienstagmorgen Zeitungspakete in Biberach an.

Ulm (ots) - Gegen 4 Uhr bemerkten Zeugen, dass Zeitungspakete an einer Bushaltestelle im Krummen Weg brannten. Kurz darauf rannten zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung Hochvogelstraße davon. Die Feuerwehr Biberach löschte den Brand. An der Bushaltestelle entstand kein Schaden. Das Polizeirevier Biberach ermittelt nun.

+++++1508184

