POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Einbrecher beim Bauhof

Ulm (ots) - Am Wochenende wurde in den städtischen Bauhof eingebrochen. Zuerst hatte es der Einbrecher an den Türen der Werkzeug- und Fahrzeughallen versucht einzubrechen. Als dies misslang hebelte er das Schiebetor eines Lagerschuppens auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der angerichtete Schaden beläuft sich aber auf 3.000 Euro. Die Polizei in Herbrechtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

