POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gefährliches Bremsmanöver nach Streit

Ulm (ots) - Nachdem am Donnerstag gegen 16.15 Uhr ein Mini auf der Clichystraße ausparken wollte kam es mit der Fahrerin eines Suzuki zu einer Meinungsverschiedenheit. Die Frau bremste daraufhin den Mini zwei Mal aus. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Mini-Lenker einen Unfall verhindern. Die Frau stieg aus und schlug den 28-jährigen Autofahrer ins Gesicht, bevor sie davon fuhr. Zeugen zu dem Vorfall sollten sich bitte mit der Polizei in Heidenheim in Verbindung setzen. Telefon 07321/322-0

