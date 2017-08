POL-UL: (GP) Heiningen - Gegen Sähmaschine geprallt

Ulm (ots) - Ein 19-jähriger Audi-Lenker war am Montag gegen 20.10 Uhr auf der Landstraße von Heiningen nach Jebenhausen unterwegs. Dabei kam er mit seinem Audi zu weit nach links und streifte ein Anbaugerät einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Am Audi entstand ein Schaden von 10.000 Euro, der Schaden an der Sähmaschine wird auf 800 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 1507214

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell