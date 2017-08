POL-UL: (GP) Geislingen - Gegen Baum geprallt

Ulm (ots) - Nach gesundheitlichen Problemen verlor am Montagabend gegen 20.00 Uhr eine 23-jährige Nissan-Lenkerin die Kontrolle über ihr Auto auf der Stuttgarter Straße. In der Linkskurve vor dem Nel Mezzo touchierte sie ein Schild, das sie überfuhr. In Schlangenlinienfahrt ging es bis zum Sternplatz. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Die Airbags lösten aus. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Sie war nicht betrunken. Der Schaden an ihrem Nissan beläuft sich auf 10.000 Euro.

