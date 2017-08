POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunken im Graben gelandet

Ulm (ots) - Vermutlich zu schnell und betrunken war am Montagabend ein 21-jähriger Golf-Lenker auf der Krettenhofstraße unterwegs. Kurz vor dem Krettenhof verlor er auf der abschüssigen Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Golf. Er kam von der Fahrbahn ab und 200 Meter weiter, kurz vor dem Radweg, war die Fahrt im Bachbett beendet. Der 21-Jährige musste in die Klinik gebracht werden. Eine Blutprobe wurde erhoben. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro.

Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 1506929

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell