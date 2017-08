POL-UL: (GP) Uhingen - Radler leicht verletzt

Ulm (ots) - Bei einem Unfall auf der Johannesstraße wurde am Dienstagmorgen gegen 07.50 Uhr ein 76-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein 53-jähriger Audi-Lenker wollte in die Stuttgarter Straße abbiegen und hatte den von rechts kommenden Radler übersehen. Der Radler wurde vorsorglich in die Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 1509065

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell