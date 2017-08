POL-UL: (UL) Ulm - Streit in Gaststätte / Am frühen Sonntagabend kam es in einer Gaststätte in Ulm zu einem handfesten Streit.

Ulm (ots) - Gegen 17.30 Uhr kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 49-Jährigen und einem 46-Jährigen in einer Gaststätte in der Friedrich-Ebert-Straße. Im Verlauf des Streits entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den Streithähnen, an der sich auch weitere Personen beteiligten. In der Gaststätte warfen die Beteiligten mit Stühlen. Die Polizei nahm die Beteiligten fest. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

