POL-UL: (BC) Schwendi - Unfall mit Liegerad / Am Montagmorgen verletzte sich ein Radler bei einem Unfall in Schwendi leicht.

Ulm (ots) - Ein 39-Jähriger war gegen halb 7 Uhr mit seinem Liegerad auf dem Radweg von Hörenhausen in Richtung Weihungszell unterwegs. Der Radler befuhr den Grubachweg und wollte an der Kreuzung über die K 7513 geradeaus in die Weihungsstraße fahren. Dabei übersah der Radler einen BMW, der auf der K 7513 aus Hörenhausen kam. Der BMW rammte den Radler. Der Radler kam darauf zu Fall. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 39-Jährige leicht. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Der 23-jährige Fahrer des BMW blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand nach Schätzungen der Polizei ein Gesamtschaden von 4.000 Euro.

