POL-UL: (BC) Laupheim - Auto überschlagen / Am Sonntag verletzte sich ein 19-Jähriger bei einem Unfall bei Laupheim leicht.

Ulm (ots) - Der 19-Jährige war gegen halb 7 Uhr mit seinem Fiat auf der Landstraße von Untersulmetingen in Richtung Schaiblishausen unterwegs. In einem Waldstück kam er nach links in den Grünstreifen. Darauf verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Anschließend überschlug sich der Fiat. Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Am Fiat entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von 4.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

