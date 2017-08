POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streit in der Innenstadt

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen gegen 05.15 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlägerei von zwei Gruppen vor einer Gaststätte in der Schnaitheimer Straße gerufen. Drei Polizeistreifen rückten aus. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 23-jähriger auf einen am Boden liegenden 20-Jährigen eingetreten haben, der anschließend in die Klinik gebracht wurde. Die Polizei in Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

