POL-UL: (HDH) Giengen - Einbrecher kamen am Tage

Ulm (ots) - Ungebetenen Besuch erhielt am Samstag, in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr, ein Einfamilienhaus im Achalmweg. Der Einbrecher hatte mit einem Stein ein Fenster auf der Gebäuderückseite eingeworfen, um so in das Haus zu gelangen. Mit Bargeld und Schmuck machte er sich anschließend über die Terrassentür auf und davon. Hinweise nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich bitte an die Polizei in Giengen. Telefon 07322/96530

Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 1493837

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell