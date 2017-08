POL-UL: (GP) Göppingen - Alarmanlage verhindert Einbruch

Ulm (ots) - Am Montagabend gegen 01.30 Uhr wurde die Alarmanlage eines Busbetriebs in Jebenhausen ausgelöst. Zuvor hatte ein Einbrecher versucht ein Fenster aufzuhebeln, um so in das Gebäude zu gelangen. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

