POL-UL: (GP) Göppingen - Stopp der Unfallflucht

Ulm (ots) - Ein von Samstag auf Sonntag in der Eberhardstraße vor dem Gebäude Nummer 5 geparkter Ford wurde angefahren. Ohne sich um den Schaden von 1.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher her aus dem Staub. Es konnten hellgrüne Lackspuren gesichert werden. Hinweise bitte an die Polizei in Göppingen. Telefon 07161/63-2360.

