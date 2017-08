POL-UL: (GP) Ebersbach - Betrunken in Unterkunft randaliert

Ulm (ots) - Am Sonntag gegen 23 Uhr wurde die Polizei in eine Sammelunterkunft in der Strutstraße gerufen. Ein völlig betrunkener 30-jähriger Mann hatte in der Küche ein Trinkglas zerschlagen und anschließend versucht auf einen 29-Jährigen einzustechen. Dies misslang, da er über 2,7 Promille im Blut hatte. Er wurde anschließend auf richterliche Anordnung in eine Klinik gebracht.

