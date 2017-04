POL-UL: (HDH) Heidenheim - Jacke gestohlen / Unerkannt entkam ein Dieb am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots) - Eine junge Frau ging gegen 19.15 Uhr in der Kanalstraße zum Tanzen. Sie hängte ihre Jacke vor dem Saal in die Garderobe. Diese ist unbeaufsichtigt. Gegen 20:30 Uhr bemerkte sie, dass die Jacke fehlte. Darin war neben ihrem Handy auch der Autoschlüssel. Sofort schaute sie nach ihrem Auto. Das Licht am Auto war an. Der Täter hatte offenbar versucht, den Wagen mitzunehmen. Dies gelang dem Unbekannten jedoch nicht. Die Polizei Heidenheim (07321/3220) ermittelt und sucht nun nach dem Unbekannten.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie Wertsachen niemals unbeaufsichtigt. Unverzichtbare Wertsachen sollten nach Möglichkeit verschlossen werden. Nehmen Sie Dinge von Wert nach Möglichkeit erst gar nicht mit. Sollten Ihnen verdächtige Personen auffallen: Sprechen Sie sie an! Machen Sie andere darauf aufmerksam und alarmieren Sie die Polizei.

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

