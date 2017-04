POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Tankstelle / In der Nacht auf Donnerstag brach ein Unbekannter in Heidenheim ein.

Ulm (ots) - Der Besitzer stellte den Einbruch gegen 6.15 Uhr fest. Er hatte seine Tankstelle in der Mittelrainstraße am Mittwoch gegen 21 Uhr abgeschlossen. Ein Unbekannter hatte in den folgenden Stunden die Tür geknackt. Er durchsuchte den Kassenraum und einen Aufenthaltsraum. Dort stahl der Dieb einen Computer, Zubehör und eine größere Menge Süßigkeiten. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Die Polizei Heidenheim (07321/63055) ermittelt und sucht nun nach dem Täter.

Tipps und Hinweise, wie Sie Ihren Betrieb gegen Einbruche schützen können, erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de. Weitere Informationen erhalten Sie auf jeder Polizeidienststelle oder den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für Heidenheim ist dies unter der Telefonnummer 0731/188-1444 zu erreichen.

