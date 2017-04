POL-UL: (BC) Langenenslingen - Fernseher verschwindet aus Bude - Am Mittwochmorgen brach jemand in einen Jugendraum in Ittenhausen ein.

Ulm (ots) - Der Unbekannte suchte die am Ortsrand liegende Bude gegen 5.30 Uhr auf. Nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe kletterte er in den Raum und stahl einen älteren Flachbildfernseher. Zurück blieb Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro.

Jugendbuden sind immer wieder Ziel von Einbrechern. Tipps zum Einbruchsschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch zu Ihnen vor Ort. Termine können über die Telefonnummern 07351/447-123 oder 0731/188-1444 vereinbart werden.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

++++239912

