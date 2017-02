POL-UL: (UL) Ulm - Diebe räumen Haus aus - Wie Möbelpacker sind Einbrecher kürzlich in Söflingen vorgegangen.

Ulm (ots) - Ergänzungsmeldung zur Pressemitteilung vom 30.01.2017 - 11:26 Uhr

Sie waren in Keller, Wohnung und Garage und nahmen den halben Hausstand mit. Drei Fahrräder, ein Flachbildfernseher, die Stereoanlage, ein Staubsauger, ein Kaffeeautomat, eine Küchenmaschine, Töpfe, Werkmaschinen und andere Haushaltsgegenstände trugen sie aus dem Haus im Sterntalerweg. Wie die Polizei feststellte, schafften die Einbrecher die Waren in den Garten hinter dem Haus. Dort hoben sie die Beute über einen Zaun und trugen diese auf einem Fußweg durch die Kleingartenanlage zu einem Parkplatz. Dort beluden sie einen Lastwagen oder Kleintransporter.

Die Tat war am Mittwoch, den 25. Januar, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr. Die Polizei geht aufgrund der Spuren davon aus, dass drei Täter am Werk waren. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise von Anwohnern, Spaziergängern, Gartenbesitzern oder anderen Zeugen. Die Polizei fragt:

- Wer hat an dem Mittwochnachmittag im Sterntalerweg auffällige Beobachtungen gemacht? - Wer hat verdächtige Personen in der Kleingartenanlage zwischen Sterntalerweg, Söflinger Friedhof und Hasensteige gesehen? - Wer kann Angaben zu Fahrzeugen machen, die an dem Nachmittag auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage standen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Ulmer Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

++++0172655

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell