POL-UL: (UL) Laichingen - Zeugin notiert Kennzeichen / Eine Frau, die am Donnerstag nach einem Unfall in Laichingen flüchtete, war schnell ermittelt. Dank einer Zeugin.

Ulm (ots) - Die Zeugin beobachtete kurz vor 18 Uhr in der Geislinger Straße einen Mercedes. Die Fahrerin rangierte auf einem Parkplatz. Sie rammte einen VW. Dann fuhr sie einfach weg. Die Zeugin handelte richtig und überlegt: Sie notierte sich das Kennzeichen am Mercedes. Mit diesem Hinweis wandte sich der Besitzer des VW an die Polizei. Die hatte die Unfallverursacherin schnell ermittelt. Die 29-Jährige sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb lobt die Polizei ausdrücklich das Verhalten der Zeugin. Sie habe Verantwortung übernommen und dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

++++++++++ 0204215

