POL-UL: (BC) Biberach - Betrüger aufgesessen / Am Donnerstag zeigte eine 27-Jährige einen Betrug in Biberach an.

Ulm (ots) - Die Frau suchte seit längerer Zeit eine Mietwohnung in Biberach. Anfang Januar wurde sie auf einer Internetplattform fündig und erhielt eine Zusage. Die 27-Jährige hatte mehrere Tage Kontakt zum angeblichen Vermieter. Sie überwies ihm auf Anforderung in zwei Raten insgesamt vier Monatsmieten. Dann flog der Betrug auf. Die Wohnung hatte die Frau nie gesehen. Die Anzeige war verschwunden und der Betrüger nicht mehr erreichbar. Für die 27-Jährige war das Geld weg. Sie verständigte die Polizei in Biberach. Die ermittelt nun, wer der Betrüger ist.

Hinweis der Polizei: Seien Sie misstrauisch bei verlockenden Angeboten im Internet! Vorsicht ist der beste Schutz vor Betrügern. Lesen Sie die Bewertungen des Anbieters und melden Sie Verdächtiges dem Portalbetreiber oder der Polizei. Die rät: Nutzen Sie in jedem Fall nur sichere und seriöse Zahlungswege.

Sollten Sie dennoch einem Betrüger aufgesessen sein: Speichern Sie alle E-Mails als Beweis. Machen Sie Bilder von der Internetseite und heben Sie Überweisungsbelege auf. Melden Sie den Betrug bei Ihrer Bank und versuchen Sie so, die Zahlung rückgängig zu machen. Erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei!

++++0182829

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell