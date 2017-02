POL-UL: (UL) Merklingen - Hoher Schaden bei Unfall auf A8 / Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen am Donnerstag bei Merklingen fuhr der Verursacher weiter.

Ulm (ots) - Kurz vor 13 Uhr fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Mercedes durch die Baustelle der A8 bei Merklingen. Er fuhr links, rechts daneben ein Sattelzug. Plötzlich kam der Sattelzug nach links. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro. Der 81-Jährige hielt auf dem Standstreifen an. Der Fahrer des Sattelzug fuhr in Richtung Karlsruhe weiter. Ihn sucht jetzt die Verkehrspolizei in Mühlhausen (Tel. 07335/96260), die wegen der Unfallflucht ermittelt.

