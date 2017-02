POL-UL: (GP) Donzdorf/Deggingen - Täuschend getauscht/ Betrüger waren am Mittwoch im Landkreis Göppingen unterwegs.

Ulm (ots) - Sie nutzten immer dieselbe Masche: Die Betrüger waren Kunden in Bäckereien in Donzdorf und Deggingen. Sie kauften Artikel für wenige Euro und bezahlten mit einem 100 Euroschein. Sie ließen sich Rückgeld geben. Gleichzeitig wollten sie Geld gewechselt haben. Sowohl die Verkäuferin als auch die Betrüger legten Scheine auf die Theke. Um die Angestellte noch mehr zu verwirren, gaben die Männer noch eine Bestellung auf. Den Augenblick der Unachtsamkeit der Mitarbeiter nutzten die Täter für sich: Sie steckten Scheine in ihrer Tasche und flüchteten aus dem Geschäft in Deggingen. Ob die Täter auf diese Weise in dem Verkaufsraum in Donzdorf Beute gemacht haben, weiß die Polizei noch nicht. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler wissen, dass es sich bei den Tätern in Deggingen um zwei Männer handelte. Einer ist ungefähr 20 Jahre alt, schlank, hat eine dunkle Hautfarbe und schwarze Haare. Er trug eine dunkelbraune Winterjacke und eine eine Jeans. Den anderen schätzt die Mitarbeiterin auf ungefähr 40 Jahre. Er hatte eine kräftige Statur, eine dunkle Haut und schwarze Haare und war mit einem hellen Hemd und einer Anzughose bekleidet. Diese Männer sucht nun die Polizei.

++++0199069 0202638

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

