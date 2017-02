POL-UL: (BC) Dettingen an der Iller - Wohnmobil aufgebrochen / Einen Diebstahl stellte der Eigentümer eines Autos am Donnerstag in Dettingen an der Iller fest.

Ulm (ots) - Der Mann machte sein Wohnmobil Anfang Dezember winterfertig. Er stellte es in einer Halle in der Kirchdorfer Straße unter. Am Donnerstag schaute er gegen 10 Uhr nach dem Rechten. Da stellte er fest: Zwei Computer fehlten. Ein Unbekannter hatte sie aus den Schränken gestohlen. Wie der Dieb ins Fahrzeug gelangte, muss die Polizei noch ermitteln. Die Polizei Ochsenhausen (07352/202050) sucht nun nach dem Unbekannten.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Fahrzeugen liegen. Räumen Sie insbesondere bei längerem Nichtgebrauch Gegenstände von Wert aus dem Innern.

