POL-UL: (BC) Warthausen - Wand verhindert Absturz / Glück hatte ein 27-Jähriger am Donnerstag nach einem Unfall bei Warthausen.

Ulm (ots) - Ein Audi fuhr gegen 19 Uhr auf der Nord-West-Umfahrung Richtung Memminger Straße. Kurz vor der Abzweigung Käppelesplatz verlor er die Kontrolle über sein Auto. Die Sicht war durch dichten Nebel auf etwa 100 Meter eingeschränkt. Der Audi fuhr über zwei Verkehrszeichen und prallte gegen das Geländer einer Brücke. Eine Sichtschutzwand verhinderte den Absturz in etwa 5 Meter Tiefe. Der Fahrer und sein Beifahrer im Alter von 24 Jahren blieben unverletzt. An dem Audi entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Die Polizei Biberach (07351/4470) nahm den Unfall auf und ermittelt nun den Unfallhergang. Laut Angaben des Fahrers war zuvor ein Tier über die Straße gelaufen.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor: "Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann." Passen Sie Ihre Geschwindigkeit deshalb immer den aktuellen Sicht- und Wetterverhältnisse an. Das gilt auch und vor allem bei Nebel. Denken Sie insbesondere bei Nebel zur Tageszeit an das Abblendlicht. Automatische Lichtsensoren erkennen dies meist zu spät! Das dient nicht nur der besseren Sicht, andere Verkehrsteilnehmer haben so die Chance, Sie schneller zu erkennen.

++++0202866

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111. E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell