POL-UL: (GP) Heiningen - Einbrecher sucht Brauchbares /Auf Beutesuche war ein Unbekannter zwischen Mittwoch und Donnerstag in Heiningen.

Ulm (ots) - Mittwochnacht ging der Einbrecher zu der Firma in der Eitswiesenstraße. Er brach ein Fenster auf und kletterte in das Gebäude. Dort suchte er in mehreren Büros nach seiner Beute. Dazu wühlte er auch in Schränken und Schubläden. Er fand eine Kamera und Bargeld. Die Sachen nahm er und flüchtete. Zurückgelassen hat er seine Spuren. Die haben jetzt Spezialisten der Polizei gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Heiningen (07161 63-2360) erste Hinweise auf den Täter.

Geschäfte, Büros, Praxen und andere Gewerberäume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei informiert in ihren Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de, wie sie sich davor schützen können. In der Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" finden speziell Gewerbetreibende Tipps und Verhaltenshinweise.

