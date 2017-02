POL-UL: (GP) Geislingen - Einbrecher suchen Schmuck/In zwei Häuser brachen Unbekannte am Donnerstag in Geislingen ein.

Ulm (ots) - Gegen 19 Uhr sahen die Bewohner in der Obstmarktstraße, dass Einbrecher gewütet hatten. Wie die Täter in die Wohnung eines Einfamilienhauses kam, weiß die Polizei noch nicht. In den Räumen suchten sie nach Brauchbarem. Sie fanden Schmuck und nahmen ihn und flüchteten. In ein Einfamilienhaus kamen sie, weil sie eine Kellertür aufgebrochen hatten. Die Unbekannten gingen in das Haus und suchten in vielen Räumen nach ihrer Beute. Sie fanden Schmuck und Bargeld. Beides nahmen sie und flüchteten. An beiden Tatorten haben die Einbrecher ihre Spuren hinterlassen. Die haben jetzt Spezialisten der Polizei gesichert.

Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten, stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern offenbar an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen eines Gebäudes oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

Ergänzend möchten die Polizeireviere des Polizeipräsidiums Ulm auf die bundesweite Kampagne "K-Einbruch" hinweisen, die sich speziell mit der Prävention des Wohnungseinbruches befasst. Auf der Internetseite www.k-einbruch.de erhalten Sie neben Verhaltenstipps auch produktneutrale Informationen zu geeigneter Sicherungstechnik.

++++0202895 0202163

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Neu: Jetzt auch auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell