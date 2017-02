POL-UL: (UL) Ulm - Durch Alkohol vom rechten Weg abgekommen / Einen Unfall hat am Donnerstag ein Autofahrer in Ulm verursacht.

Ulm (ots) - Mit seinem Renault fuhr der 53-Jährige gegen 18 Uhr aus einer Zufahrt in die Wörthstraße. Die Polizei schreibt es der Trunkenheit des Mannes zu, dass er mit seinem Auto einen Mercedes rammte. Der stand in der Wörthstraße am Straßenrand. An den Autos entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro. Die Polizei nahm den 53-Jährigen nach der Unfallaufnahme mit zur Blutentnahme. Den Führerschein behielten die Polizisten gleich bei sich. Jetzt sieht der Mann einer Strafanzeige entgegen.

