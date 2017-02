POL-UL: (HDH) Königsbronn - Stop der Unfallflucht! - Sachschaden in Höhe von 5000 Euro hat ein Unbekannter am Donnerstag an einem Auto in Königsbronn hinterlassen.

Ulm (ots) - Den Spuren nach handelte es sich bei dem Unfallflüchtigen um ein Fahrrad- oder Mofafahrer. Dieser streifte in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr einen Opel Zafira. Dieser parkte in der Zanger Straße am rechten Fahrbahnrand. An dem Opel wurde die komplette Fahrerseite zerkratzt und der Außenspiegel aus der Verankerung gerissen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidenheim (Tel.: 07321/3220) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen unbekannt eingeleitet und mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell