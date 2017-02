POL-UL: (UL) - Amstetten - Vorfahrt missachtet // Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Amstetten wurden drei Personen leicht verletzt.

Ulm (ots) - Gegen 16 Uhr wollte eine 34-jährige mit ihrem Peugeot beim Steighof die Hauptstraße queren. An der Einmündung übersah sie einen Richtung Geislingen fahrenden VW. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzten sich die 55-Jährige VW-Fahrerin, die 34-Jährige und ihr 13-jähriger Beifahrer leicht. Die Feuerwehr Amstetten war im Einsatz. Der Rettungsdienst brachte die Beteiligten in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Unfallverursacherin. An Kreuzungen und Einmündungen ruft die Polizei zu erhöhter Vorsicht auf. Zeitdruck und Ablenkung sind häufige Ursachen bei Unfällen im Straßenverkehr.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

++++194569 KM

