POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Einbruch scheitert / Ein Anwohner verhinderte am Mittwoch einen Einbruch in Geislingen.

Ulm (ots) - Der Mann wurde durch Schläge und eine klirrende Scheibe in der Bahnhofstraße aufgeschreckt. Ein Unbekannter hatte gegen 23.45 Uhr die Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen. Der Anwohner sprach den Täter an, bevor dieser in dem Geschäft war. Er flüchtete in Richtung Steingrubestraße. Der Zeuge beschrieb den Täter etwa 1,75 Meter groß mit dunkler Kleidung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun nach dem Täter und sucht Zeugen. Sie werden gebeten sich unter 07161/8510 an die Polizei Geislingen zu wenden.

Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen. Er übernahm Verantwortung und konnte so den Täter in die Flucht schlagen. Im Rahmen der Aktion "Tu Was" werden Zeugen verstärkt, Zivilcourage zu zeigen und nicht wegzuschauen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

