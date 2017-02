POL-UL: (HDH) Nattheim - Mann bei Unfall schwer verletzt / Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwoch in Nattheim ein 52-Jähriger schwer verletzt.

Ulm (ots) - Ein 81-Jähriger fuhr kurz nach 17 Uhr in Nattheim auf den Badwiesen Richtung Lindlestraße. Die Badwiese hat in diesem Bereich ein starkes Gefälle. An der Einmündung der Lindlestraße fuhr der Opel ungebremst auf die Vorfahrtsstraße. Von rechts kam ein 52-Jähriger. Der konnte nicht mehr bremsen. Der Opel und der Skoda stießen zusammen. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Skoda-Fahrer ins Krankenhaus. An den beiden Autos schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 14.000 Euro. Sie ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte. Die Ermittler sicherten dazu die Spuren am Unfallort und an den Fahrzeugen.

++++++++++0194781

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell