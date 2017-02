POL-UL: (HDH) Heidenheim - Spiegel abgefahren und geflüchtet / Unredlich verhielt sich ein Autofahrer am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots) - Ein 59-Jähriger hatte seinen VW Tiguan am Mittwoch zwischen 7.15 Uhr und 16 Uhr in der Felsenstraße geparkt. In dieser Zeit muss ein Autofahrer den linken Außenspiegel beschädigt haben. Dreist ist, dass der Täter angehalten haben muss, um die abngefallenen Teile einzusammeln. Dann hat er sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei Heidenheim (Tel.: 07321/3220) hat Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht den Verursacher. Und sie mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

