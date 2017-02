POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Streufahrzeug verunglückt - Spiegelglatte Straßen sorgten am frühen Donnerstagmorgen im Raum Biberach für einige Rutschpartien.

Ulm (ots) - Personen- oder größerer Sachschaden blieb weitgehend aus. Das auch die Helfer ihre Müh und Not mit dem Glatteis hatten, zeigte ein Unfall in Hattenburg. Gegen 3.45 Uhr geriet hier ein Streufahrzeug ins Schleudern und kippte auf die Seite. Der 32-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an dem Unimog beträgt einige tausend Euro.

