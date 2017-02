POL-UL: (UL) Ehingen - Vier Verletzte auf B311 / Drei Autos sind am Mittwoch bei Ehingen auf der B311 zusammengestoßen.

Ulm (ots) - Kurz vor 17 Uhr bog ein 25-Jähriger von der Neuen Steige nach links in die B311 ein. Doch hatte er nicht aufgepasst. Denn von Ulm her kam ein Renault. Dessen Fahrer konnte nicht mehr bremsen. Der 18-Jährige fuhr auf den BMW auf. Dann schleuderte sein Renault nach links. Er rammte einen Mini, der entgegenkam. Der Mini schleuderte auf eine Verkehrsinsel. Durch den heftigen Aufprall erlitten der 18-Jährige und seine 17-jährige Mitfahrerin schwere Verletzungen. Der Dritte im Renault, ebenfalls 18 Jahre alt, wurde leicht verletzt. Auch die 45-jährige Fahrerin des Mini erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Die Feuerwehr unterstützte dabei. Bis zum Ende der Unfallaufnahme kurz vor 19 Uhr war die Fahrbahn teilweise gesperrt.

Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder überholen falsch. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an", erklärte die Polizei.

