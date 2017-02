POL-UL: (UL) Ehingen - Rauchmelder erfüllt Zweck / Der Brand in einem Ehinger Haus war am späten Mittwoch schnell gelöscht. Dank des Rauchmelders.

Ulm (ots) - Wie die Polizei mittlerweile weiß, wurde erst vor kurzem ein Ölofen in dem Haus in der Hauptstraße in Betrieb genommen. Dabei ist der Ofen schon Jahrzehnte alt. Und undicht. Deshalb lief Öl aus. Das geriet kurz nach 23 Uhr in Brand. Der Rauchmelder schlug Alarm. Zeugen im Haus hörten das. Sie holten in einem benachbarten Lokal einen Feuerlöscher. Damit bekämpften sie die Flammen, bis die Feuerwehr kam. Die machte dem Brand den Garaus. Dank der Zeugen entstand nur geringer Schaden. Verletzt wurde niemand.

Rauchmelder können Leben retten, da sie im Brandfall rechtzeitig Alarm auslösen, sagt die Polizei. Die größte Gefahr geht dabei nicht von den Flammen aus, sondern von dem Rauch. Er ist oft nicht sichtbar, hochgiftig und kann innerhalb kürzester Zeit zur Bewusstlosigkeit führen. Ein Rauchwarnmelder erkennt rechtzeitig jede Rauchentwicklung und schlägt lautstark Alarm. Eine lohnende Investition.

++++++++++ 0195714

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell