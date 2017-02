POL-UL: (BC) Attenweiler/B312 - Polizei sucht Unfallzeugen - Ergänzungsmeldung zur Pressemitteilung vom 01.02.2017 - 12:15 Uhr

Ulm (ots) - Bei dem Auffahrunfall am Mittwochmorgen im Burrenwald war ein weiteres Fahrzeug beteiligt. Dieses hatte die Richtung Biberach fahrende Fahrzeugkolonne auf Höhe der Abzweigung Stafflangen überholt. Als Gegenverkehr kam, scherte der unbekannte Fahrer wieder in die Kolonne ein. Die dort befindlichen Fahrzeuge mussten stark abbremsen, was den Auffahrunfall zur Folge hatte. Von dem Überholenden ist nichts bekannt, er hat den Unfall vermutlich nicht mitbekommen und fuhr in Richtung Biberach weiter.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Biberach (Tel.: 07351/447-0) in Verbindung zu setzen.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

