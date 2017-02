POL-UL: (UL) Blaustein - Auto zerkratzt / Ein Volkswagen wurde von einem Unbekannten am Dienstag in Ehrenstein beschädigt.

Ulm (ots) - Eine 33-Jährige parkte am Dienstag zwischen 12.15 Uhr und 13.30 ihr Auto auf einem Parkplatz in der Hummelstraße. Später stellte sie mehrere deutliche Kratzer auf der Beifahrerseite fest. Der Schaden an dem VW wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei (Tel.: 07304/ 80370) ermittelt und sucht den Täter.

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell