POL-UL: (UL) Griesingen - Brand im Stall verläuft glimpflich / Lediglich Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Brand in Griesingen.

Ulm (ots) - Der 50-Jährige Besitzer arbeitete am Dienstag in seinem Stall in der Waldstraße. Kurz vor 20 Uhr entdeckte er, dass der Heustock brannte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt für den Brand ursächlich sein. In dem Stall sind neben einigen Maschinen auch mehrere Rinder untergebracht. Die Tiere blieben unverletzt. Auch an den Maschinen entstand kein Schaden. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

