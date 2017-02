POL-UL: (UL) Blaubeuren - Vorfahrt missachtet / Zwei leicht Verletzte sind nach einem Unfall am Dienstag in Blaubeuren zu beklagen.

Ulm (ots) - Ein 77-Jähriger fuhr gegen 11.20 Uhr auf der Zeppelinstraße. An der Einmündung zur Karlstraße hielt er an. Der Mazda-Fahrer fuhr los und wollte die Fahrbahn überqueren. Auf der Karlstraße fuhr ein 85-Jähriger in Richtung Stadtmitte. Der 77-Jährige übersah dessen BMW. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurden die Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Da an einem Fahrzeug Öl auslief musste die Feuerwehr die Straße abstreuen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 77-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder überholen falsch. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an", erklärte die Polizei.

