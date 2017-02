POL-UL: (UL) Schelklingen - Opel prallt gegen Baum / Ein 23-Jähriger wurde am Mittwoch bei einem Unfall bei Schelklingen schwer verletzt.

Ulm (ots) - Der Fahrer fuhr gegen 7 Uhr auf der Landstraße von Justingen nach Ingstetten. Die Fahrbahn war nass. Nebel erschwerte die Sicht. In einer Linkskurve kam der Opel von der Fahrbahn ab. Das Auto prallt frontal gegen einen Baum. Der 23-Jährige am Steuer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Der Schaden am Baum wird auf weitere 1.000 Euro geschätzt. Der Opel wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

Hinweis der Polizei: Bei den kalten Temperaturen gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Vermeiden Sie ruckartige Lenk- und abrupte Bremsmanöver. Besondere Aufmerksamkeit ist in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten. Dort können sich Eis und Schnee länger halten.

