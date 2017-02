POL-UL: (UL) Erbach - Einbrecher in Erbach / In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte in ein Geschäft in Erbach ein.

Ulm (ots) - Die Täter müssen zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 4 Uhr, in dem Geschäft in der Erlenbachstraße gewesen sein. Sie hebelten die Türe auf. So kamen die Diebe in das Gebäude. In dem Geschäft durchsuchten die Einbrecher die Räume. Sie fanden Geld. Das nahmen sie mit. An der Türe entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren.

Die Polizei in Erbach sucht nun nach den Tätern und fragt:

- Wer hat in der Nacht auf Mittwoch in der Erlenbachstraße verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter 07305/933950 an die Polizei in Erbach zu wenden.

++++++++++0189028

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell