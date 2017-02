POL-UL: (GP) Eislingen - Einbrecher in Einfamilienhaus / Am Dienstag teilte ein 63-Jähriger der Polizei einen Einbruch in Eislingen mit.

Ulm (ots) - Der 63-Jährige stellte den Einbruch gegen 14 Uhr in der Blumhardtstraße fest. Er war zuletzt am Donnerstag gegen 10 Uhr an dem Haus. Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt. Sie durchwühlten mehrere Räume. Sie stahlen einen Computer, Schmuck und Münzen. Der Schaden an dem Fenster beträgt etwa 1.000 Euro. Ermittler sicherten Spuren an dem Haus und suchen nach dem Unbekannten.

Die Polizei fragt:

- Wer hat in den vergangenen Tagen in der Blumhardtstraße verdächtige Personen gesehen? - Wer hat verdächtige Fahrzeuge gesehen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich unter 07161-8510 an die Polizei Eislingen zu wenden.

Tipps, wie Sie sich gegen Einbrüche schützen können, erhalten Sie online unter www.polizei-beratung.de. Weitere Informationen für Göppingen erhalten Sie auch bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Ulm unter 0731/188-1444.

++++0186733

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell