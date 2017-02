POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrradfahrer von Auto erfasst / Am Dienstag krachte in Göppingen ein Radfahrer mit einem Auto zusammen.

Ulm (ots) - Ein 36-Jähriger fuhr gegen 18:20 Uhr mit seinem Auto auf der Friedrichstraße. An einem Zebrastreifen überquerte ein Radfahrer ungebremst die Straße. Der 82-Jährige kam durch eine Personengruppe am Straßenrand. Das Fahrrad war unbeleuchtet. Der 36-Jährige sah deshalb das Rad zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Fahrrad und Auto krachten zusammen. Der Radfahrer stützte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den 82-Jährigen schwer verletzt in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Schaden. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Hinweis der Polizei: Vergewissern Sie sich als Fußgänger stets, dass Autofahrer tatsächlich vor dem Zebrastreifen anhalten. Das Überqueren als Radfahrer ist grundsätzlich nicht gestattet. Steigen Sie deshalb beim Überqueren ab und schieben Sie ihr Fahrrad.

