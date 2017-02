POL-UL: (UL) Ulm - Ertappter Dieb greift Polizeibeamte an - Ein 16-Jähriger randalierte am Dienstag in einem Fachmarkt in Ulm. Er verletzte einen Mitarbeiter und zwei Polizeibeamte.

Ulm (ots) - Der Jugendliche war gegen 11.45 Uhr von einem Mitarbeiter beim Ladendiebstahl auf frischer Tat erwischt worden. Er hatte Waren in einer speziell für Diebstahl präparierten Tasche versteckt und an der Kasse vorbei geschmuggelt. In einem Büro des Marktes schlug und trat der Jugendliche mehrfach auf den Mitarbeiter ein. Auch die hinzukommende Polizeistreife griff er massiv an. Alle drei erlitten leichte Verletzungen. Der 16-jährige marokkanische Staatsangehörige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn laufen jetzt strafrechtliche Ermittlungen.

