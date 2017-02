POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Innenstadt / Ein Unbekannter schlug am Mittwoch in Göppingen die Scheibe eines Geschäfts ein.

Ulm (ots) - Der Täter machte sich gegen 2 Uhr in der Freihofstraße ans Werk. Er schlug die Scheibe eines Schaufensters ein. Daraus stahl er Uhren und Schmuck in bislang nicht bekannter Menge. Eine Anwohnerin wachte durch die lauten Schläge auf. Den Täter sah sie jedoch nicht mehr. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter. Sie sucht auch Zeugen, die an der Ecke zur Hauptstraße Verdächtiges beobachtet haben. Die werden gebeten sich unter 07161/63 23 60 an die Polizei Göppingen zu wenden.

Tipps und Hinweise, wie Sie Ihr Geschäft schützen können, erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de. Für weitere Informationen für Göppingen wenden Sie sich an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Ulm unter 0731/188-1444.

